Sospeso il punto prelievi

Dal 1° luglio è stato sospeso il servizio di punto prelievi all'ambulatorio di Piazza della Filanda.

Dal 1° luglio è stato sospeso il servizio di punto prelievi all'ambulatorio di Piazza della Filanda. “Era forse uno dei servizi più utili, soprattutto per chi ha difficoltà a recarsi al punto di prelievo più vicino che è Cuggiono – commenta Guglielmo Gaviani in un post condiviso sulla pagina “Sei di Buscate se…” - Nella logica costi/benefici di un’azienda privata che gestisce un servizio, questo punto di prelievo era evidentemente un ‘ramo secco’ da tagliare. Nella logica del bene pubblico essenziale è invece un presidio importante di quel decentramento dei servizi sanitari tanto promessi durante la pandemia quanto sfumati non appena è passata l'emergenza”. “Siamo d’accordo – ha commentato il sindaco Fabio Merlotti, sollecitato sulla tematica – Essendo un servizio privato, non abbiamo potuto che prendere atto della decisione. Ma come amministrazione, stiamo già lavorando per mettere a bando questo servizio e poter offrire presto quindi continuità ai cittadini con il punto prelievi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!