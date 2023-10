Inveruno: ritrovato ordigno bellico

Inveruno: ritrovato un ordigno bellico durante i lavori in un cantiere privato.

E' di questa mattina la notizia del ritrovamento di un ordigno bellico in un'abitazione privata di Furato, frazione di Inveruno. L'ordigno è stato rinvenuto durante dei lavori in un cantiere privato. Immediate le procedure per la messa in sicurezza dell'area e l'intervento degli artificieri che hanno svolto le operazioni di bonifica. Dopo attenta valutazione, l'ordigno è risultato essere vuoto e quindi non pericoloso.

