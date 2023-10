In occasione del sessantesimo anniversario di fondazione, il Milan Club Busto Arsizio organizza per il 20 ottobre a partire dalle 20 alla Pro Busto (Via C. Battisti) una serata di spettacolo, dal titolo “Cartoline dal lago Maggiore”.

In occasione del sessantesimo anniversario di fondazione, il Milan Club Busto Arsizio organizza per il 20 ottobre a partire dalle 20 alla Pro Busto (Via C. Battisti) una serata di spettacolo, dal titolo “Cartoline dal lago Maggiore”, che vedrà protagonista il gruppo degli Exnovo, che proporrà canzoni inedite e spunti letterari per raccontare la vita e le storie dei paesi e della gente dei nostri laghi.

Trasformando come sempre la passione per il calcio in energia positiva per gli altri, il club, presieduto da Antonello Castiglioni, devolverà il ricavato alla Croce Rossa di Busto Arsizio per la realizzazione della nuova sede in via dei Sassi, i cui lavori si concluderanno entro l’anno, come annunciato oggi durante la presentazione dell'iniziativa, a cui ha partecipato anche il sindaco Emanuele Antonelli

Il concerto, diretto dal regista Roberto Aielli, sarà preceduto dalla proclamazione del Bustocco rossonero doc 2023 (il cui nome è ancora top secret), un premio che negli anni è stato assegnato a concittadini, non necessariamente di fede milanista, che si siano messi in evidenza per iniziative solidali esemplari, come Pietro Magistrelli, Mario Cremona, Giampiero Rossi.

“E’ un onore per noi patrocinare questa serata - ha detto l’assessore allo Sport Maurizio Artusa – Ricordo anche il bel connubio tra Milan e Inter club per il torneo a favore delle Cuffie Colorate di qualche mese fa: al di là della fede calcistica, c’è una grande sinergia che permette di arrivare a ottimi risultati e io sono lieto di fare da trait d'union per cause così importanti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!