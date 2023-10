Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, con il patrocinio del Comune, organizza 'La grande festa di Halloween', in programma per domenica 29 ottobre dalle 15 alle 18.

Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, con il patrocinio del Comune, organizza 'La grande festa di Halloween', in programma per domenica 29 ottobre dalle 15 alle 18. La partenza della sfilata quest’anno cambia: si è scelto di partire da Piazza IV Novembre (fronte Comune di San Giorgio su Legnano) così, come da richieste dei partecipanti dello scorso anno, da allungare il tragitto della sfilata che coinvolgerà alcune vie del paese. La partenza della sfilata sarà alle 15: consigliamo quindi di arrivare in location un po prima in quanto, a seconda dell’affluenza all’evento, il gruppo potrebbe essere suddiviso in più sotto-gruppi come accaduto lo scorso anno. L’evento è aperto a tutte le età: un momento per stare insieme che porterà i partecipanti all’interno delle corti e per le vie del paese dove, oltre ai consueti punti “dolcetto o scherzetto?”, verranno intrattenuti con spettacoli e animazioni, giocoleria e circo, trampolieri e spettacoli acrobatici su tessuti aerei. Ringraziamo inoltre Art’è Ballet ASD, scuola di danza del nostro territorio, che si esibirà durante la sfilata con coreografie a tema e a suon di musica. La particolarità di quest’anno sarà la presenza della scuola circo dove sia bambini che adulti potranno prenderne parte. Segnaliamo inoltre che, all’interno del cortile di Villa Parravicini saranno esposti i rapaci della compagnia del Re Nero. La sfilata si svilupperà per alcune corti Sangiorgesi fino ad arrivare in Piazza Mazzini dove attenderanno il gruppo una serie di altri intrattenimenti e giochi ma anche punto dolci tra cui il banco della caldarroste in collaborazione con Protezione Civile Canegrate e San Giorgio e il banco ambulante di dolci e frittelle. Inoltre, alle 17 ci si preparerà per il gran finale della giornata con lo spettacolo del mangia fuoco. In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata; invitiamo tutti a seguire le pagine social per aggiornamenti e informazioni organizzative dell’evento. "Ci teniamo a ringraziare Banca BCC Busto Garolfo e Buguggiate per il supporto, la Protezione civile di Canegrate e San Giorgio su Legnano ODV con il Comune di San Giorgio su Legnano per la collaborazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!