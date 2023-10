Il Comune di Cornaredo si fa promotore dell'evento 'Io non rischio': sabato 14 e domenica 15 ottobre in Piazza della Libertàper scoprire insieme le buone pratiche di Protezione Civile, con attività sia per i grandi che per i più piccoli.

A braccetto. Per informare adeguatamente i cittadini sui rischi ambientali che potrebbe correre il territorio e insegnare loro alcune buone pratiche per affrotnarli. "Io non rischio" è l'iniziativa che Polizia Locale e Protezione Civile di Cornaredo propongono per sabato 14 e domenica 15 ottobre in piazza Libertà. L'iniziativa si inquadra in un progetto elaborato a livello nazionale. "Ridurre gli effetti dei rischi naturali è possibile - spiegano gli organizzatori - ognuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, rischio vulcanico, maremoto e incendi boschivi e a conoscere le azioni da mettere o non mettere in atto". Scopo dell'iniziativa è sviluppare sempre più nei cittadini la cultura della prevenzione "attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno". La Protezione Civile ha al riguardo già reso disponibili alcuni video illustrativi ed esplicativi sui suoi profili Facebook e Instagram ma anche sul canale Youtube.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!