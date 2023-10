La LIUC inaugura l’Anno Accademico 2023/24, alla presenza di docenti, studenti e autorità. 'Università: teste ben fatte o teste ben piene?' è il titolo della prolusione, affidata a Ivano Dionigi, presidente del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, che rappresenta 80 atenei (circa il 90% di coloro che si laureano in Italia) e si propone di valutare le performance di studio e gli sbocchi lavorativi dei laureati. Professore Emerito dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dionigi è stato Rettore dello stesso Ateneo, dal 2009 al 2015. L’evento, in programma il 6 novembre alle 10.30, sarà introdotto dal saluto del presidente LIUC Riccardo Comerio e dalla relazione del rettore Federico Visconti.

