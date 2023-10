Bareggio: a lezione di compostaggio

Il comune di Bareggio promuove un corso che partirà da novembre sul compostaggio domestico. Le lezioni dureranno novanta minuti e per iscriversi a esse vi sarà tempo sino al 20 ottobre.

Da rifiuti di scarto di natura organica nasce ottimo concime usabile come fertilizzante. E' la tecnica del compostaggio che può essere praticata da chi possiede un giardino. A chi sia interessato a praticarla, e a ottenere uno sconto sulla tariffa rifiuti, il comune di Bareggio offre un'allettante opportunità, ovvero un corso che partirà da novembre. Le lezioni dureranno novanta minuti e per iscriversi a esse vi sarà tempo sino al 20 ottobre. Il compostaggio domestico è pratica assai diffusa sotto il cielo di Bareggio. Lo dimostra il fatto che il corso sia giunto alla sua edizione numero 29, segno di un interesse sempre molto vivo di chi vuole affidarsi a questa modalità di riqualificazione dei rifiuti. Il corso è organizzato in collaborazione con l'Amaga.

