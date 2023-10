Singoli cittadini, associazioni o realtà castanesi… tocca a voi! Anche quest’anno, infatti, ecco il ‘Bilancio Partecipato’, un’importante opportunità per la popolazione di essere parte attiva della vita della comunità con proposte e idee per il presente e il futuro.

Singoli cittadini, associazioni o realtà castanesi… tocca a voi! Anche quest’anno, infatti, ecco il ‘Bilancio Partecipato’, un’importante opportunità per la popolazione di essere parte attiva della vita della comunità con proposte e idee per il presente e il futuro. Chiunque, quindi, residente a Castano dai 16 anni in su, potrà presentare un proprio progetto, con l’Amministrazione comunale che metterà a disposizione una quota di risorse del Bilancio appunto allo scopo di alimentare il senso di appartenenza alla vita civile e politica della città. Le proposte saranno, poi, raccolte e organizzate in macro aree per essere sottoposte a sondaggio. I risultati del sondaggio saranno resi pubblici. Per partecipare all'iniziativa, compilare il modulo allegando la proposta, da inviare via mail a protocollo [at] cert [dot] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it oppure in formato cartaceo all’ufficio protocollo fino al 16 ottobre.

