Un parco per tutti

Tutti, nessuno escluso. E’ il nuovo parco inclusivo di via Plati a Turbigo. "Un luogo certamente importante e dal valore profondo - ha commentato il sindaco Fabrizio Allevi".

Tutti, nessuno escluso. E’ il nuovo parco inclusivo di via Plati a Turbigo. “Un progetto importante e altamente simbolico - commenta il sindaco Fabrizio Allevi - In primis, perché l’intera area è stata riqualificata, inserendo giochi che diano la possibilità ad ogni bambino di stare assieme e divertirsi; quindi, abbiamo voluto intitolare lo stesso spazio al Beato Rosario Angelo Livatino, magistrato assissinato dalla mafia a 38 anni nella zona di Agrigento mentre si stava recando in auto in tribunale. Una figura dal grande valore e il cui ricordo oggi e per sempre vivrà anche nel nostro paese”. Lì, insomma, all’Arbusta ecco che si guarda al futuro, partendo dal passato e dal presente. “Questo parco è solamente un tassello di un percorso ben più ampio che interesserà altri punti di Turbigo, con altri interventi - ribadisce il primo cittadino”. “Tagliare il nastro è una grande emozione - conclude l’ingegner Emanuele Calloni - Un luogo pensato e voluto, infatti, per i bambini, dove ciascuno abbiamo modo di incontrarsi e giocare appunto fianco a fianco. In questa direzione, dunque, ci siamo mossi per la realizzazione, mettendo le singole strutture vicine all’ingresso, così che i bimbi potessero condividerle al 100%. Mentre nello specifico dei giochi: tra quelli nuovi, abbiamo inserito un castello e un’altalena inclusivi”.

TUTTI, NESSUNO ESCLUSO: IL NUOVO PARCO INCLUSIVO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!