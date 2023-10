Si inaugura venerdì 6 ottobre alle 18 nelle sale al piano terra del castello di Legnano 'Con(di)visione reale', la mostra con cui l’associazione fotografica Circolo 87 di San Vittore Olona partecipa alla diciottesima edizione del Photofestival di Milano, una delle più prestigiose manifestazioni a livello nazionale. La mostra nasce dal lavoro dei partecipanti al corso tenuto da Raul Iacometti presso il circolo stesso. Il risultato del lavoro sono otto portfolio, uno per gruppo di lavoro, che restituiscono altrettante modalità narrative, dal reportage al concettuale alla pura estetica. Questi i titoli: Inconsapevoli per sempre, Saldare l’anima, Portinerie, Nelle righe/fuori dalle righe, Frammenti, E.H. (Fotoscenografie di una storia dipinta), Sogni adolescenti e Fake news. La mostra avrà un evento collaterale giovedì 12 ottobre, la conferenza sul tema portfolio che sarà tenuta dalla giornalista, photoeditor e curatrice Maria Teresa Cerretelli e vedrà la partecipazione di Raoul Iacometti e Dario Ferrè. La mostra è aperta sabato e domenica dal 7 al 15 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.

