Incendio in piazza ad Inveruno

Nel piano superiore di una nota pizzeria di piazza San Martino si sono sviluppate della fiamme, fortunatamente spente rapidamente dai Vigili del Fuoco.

Grande curiosità, ma per fortuna danni limitati per un'evento di cronaca che ha caratterizzato il tardo pomeriggio di lunedì 2 ottobre ad Inveruno. Nel piano superiore di una nota pizzeria di piazza San Martino si sono infatti sviluppate della fiamme, fortunatamente spente rapidamente dai Vigili del Fuoco.

In un primo momento si pensava avesse preso fuoco la canna fumaria della pizzeria, ma sembrerebbe che a prendere fuoco sia stato il solo il sottotetto per un corto circuito. Nel momento dell'incendio non vi era personale ne clienti nel locale. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco di Legnano ed Inveruno, i carabinieri e la Polizia locale che ha transennato e chiuso al traffico parte della piazza. Complice la bella giornata e l'orario di rientro molti i cittadini che, vendendo i mezzi ed il fumo, sono giunti ad osservare le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche il sindaco Sara Bettinelli per verificare la situazione.

