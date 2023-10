Wout Van Aert trionfa alla 'Bernocchi'

Sicuramente tra i favoriti, si è confermato. Wout Van Aert ha vinto, infatti, a Legnano la 104^ edizione della Coppa Bernocchi-47° GP Banco BPM.

Sicuramente tra i favoriti, si è confermato. Wout Van Aert ha vinto, infatti, a Legnano la 104^ edizione della Coppa Bernocchi-47° GP Banco BPM. Secondo classificato Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team), mentre al terzo posto si è piazzato Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step). “Per 200 Km si attraversano 25 Comuni in questo Paese – ha dichiarato il presidente Luca Roveda, presidente dell'U.S. Legnanese – bisogna coordinare tanti Comuni e tanti Enti. Un risultato che per una associazione come la nostra di volontari, è qualcosa di eccezionale. Siamo volontari ma devo dire che il risultato ottenuto è professionale. Grazie a chi ha corso, grazie ai giornalisti e complimenti ai vincitori per il grandissimo risultato”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!