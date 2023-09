Don Luigi Ciotti a Casorezzo

Mercoledì 16 ottobre alle 20.30 don Luigi Ciotti interverrà alla sala civica Giorgio Ambrosoli di Casorezzo in una serata dal titolo 'Indignarsi non basta, quattro chiacchiere con don Luigi Ciotti'.

Al suo nome sono legate almeno due iniziative di promozione della dignità sociale e della legalità. La prima è il gruppo Abele che si occupa di assistere le persone in preda alla tossicodipdendenza, la seconda l'associazione Libera che promuove la legalità contro ogni forma di mafia ed è al fianco di chi, da quest'ultima, ha subito o subisce soprusi. Mercoledì 16 ottobre alle 20.30 don Luigi Ciotti interverrà alla sala civica Giorgio Ambrosoli di Casorezzo in una serata dal titolo 'Indignarsi non basta, quattro chiacchiere con don Luigi Ciotti'. "Sarà - spiega l'assessorato a politiche sociali e pubblica istruzione gestito da Marta Bertani - un'ottima occasione per ascoltare , ma soprattutto per assumere e rinnovare le nostre responsabilità alimentando la cultura del noi a favore di tutti gli abitanti della casa comune". L'ingresso alla serata è libero.

