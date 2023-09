'Festa dei Nonni' con 'Woodrose Duet'

In arrivo due nuove iniziative nell’ambito della rassegna tra i progetti vincitori del bando “Milano è viva nei quartieri”: la Rusty Brass porterà i suoi ottoni “arrugginiti” tra le bancarelle dei mercati di via Moretto da Brescia, via Eustachi e piazzale Martini, mentre piazza Leonardo Da Vinci si trasformerà in una cittadella della musica con i live di Bandakadabra, Fanfara Station, Munedaiko e Vegas Jones.