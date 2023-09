Interventi in via Cicogna

Con oggi, 27 settembre, nel tratto cuggionese di via Cicogna, sono iniziati dei lavori di ripristino delle asfaltature.

Negli scorsi giorni la segnalazione con un nostro servizio testimoniava la situazione molto deteriorata nella via che unisce Cuggiono a Bernate Ticino, con molte testimonianze da parte anche dei nostri lettori.

"Si avvisa la cittadinanza che, per esecuzione lavori di riqualificazione del manto stradale e formazione della banchina stradale, in Via Cicogna dall’intersezione con Via Don Albeni fino al civico 24 (lato destro in direzione Bernate Ticino), sarà istituito il senso unico alternato con ausilio di semafori di cantiere dal giorno 27 settembre 2023 al giorno 19 ottobre 2023", segnalano dal sito del comune di Cuggiono.

Fin da stamane preso erano attivi i cantieri ed i mezzi per i lavori, la speranza, però, è che tutto il tratto sia reso più sicuro e percorribile e, perchè no, non si provi a ipotizzare anche alla realizzazione di una pista ciclopedona tra i due comuni, uniti da sempre più attività comuni.

