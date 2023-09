Boffalora: nuova veste per il Parco Mylius

Con ottobre partiranno i lavori di riqualifica del Parco Mylius che dureranno circa 200 giorni.

In occasione della Festa della Sucia, a Boffalora Ticino sono stati esposti alcuni pannelli all'esterno del Parco Mylius, lungo il viale pedonale. In mostra il progetto definitivo di riqualifica del Parco, strategico per valorizzare Boffalora nell'area fronte Naviglio Grande.

"In queste settimane di settembre ancora calde lasceremo a disposizione dei bambini e della scuola il parco - specifica in una nota il sindaco Doniselli - ma a partire da ottobre siamo felici di comunicarvi che incominceranno i lavori di riqualifica del Parco Mylius che dureranno circa 200 giorni".

Un’area che dopo questa sistemazione potrà essere utilizzata in maniera funzionale dal Comune e dalle Associazioni per organizzare feste, convegni, mostre e tanto altro. L’intervento nel suo complesso prevede la riqualifica e la rifunzionalizzazione dell’area, l’ampliamento della struttura coperta esistente aggiungendo una struttura chiusa, l’inserimento di locali a disposizione per gli eventi temporanei, la sistemazione e razionalizzazione degli spazi, delle attrezzature e del verde.

"Con questo intervento inoltre - continua il primo cittadino - andremo a risolvere le criticità di quest’area come il problema degli allagamenti che avvengono durante le forti piogge. Questo progetto rientra nel Piano Lombardia “Interventi per la ripresa economica” di Regione Lombardia e quindi l’opera è finanziata con risorse economiche Regionali, per la somma di 1.500.00,00 euro".

