Riparte il Piedibus

Sta per riprendere il servizio Piedibus a Buscate, l'autobus umano, promosso da Associazione Tangram e dal Comune, che accompagna i bambini della Primaria a scuola a piedi, in tutta sicurezza. La data di ripartenza è il 2 ottobre. Tre le linee attivate, che partono alle 8 dai capolinea: linea Santa Maria, dal Lavatoio; linea Ponte, da Via delle Robinie e linea San Pietro, da Via Milano. “Al momento viaggia solo l'andata – spiegano i responsabili - perché non vi sono abbastanza accompagnatori, ma c'è aperta la possibilità di attivare anche il ritorno, se aumenta il loro numero, ragion per cui invitiamo gli adulti che hanno disponibilità di tempo e voglia soprattutto, a provare: accompagnare i bambini a scuola a piedi fa bene alla salute non solo del corpo, ma anche della mente, perché ci si tiene attivi e si socializza. Poi si dà il buon esempio ai nostri piccini, e si rende un servizio notevole alla comunità, aiutando e sostenendo altre famiglie nell’accudimento dei più piccoli”. Per chi vuole iscrivere il proprio bambino al Piedibus, ma anche per quei genitori o nonni che vogliano mettersi in gioco come accompagnatori volontari in un servizio di indubbio valore sociale, può contattare la responsabile Sara Gazzardi al numero 370/7129474. Una bella opportunità per i propri figli e per vivere il paese.

