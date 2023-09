Nel ricordo di don Puglisi

In ricordo di don Puglisi. Venerdì 22 settembre, alle 21, in Sala della Comunità la testimonianza di due ‘suoi’ giovani Laura Mortellaro e Domenico Musso.

“A trent’anni dalla sua uccisione penso che sia il momento di superare gli stereotipi e vedere concretamente cosa don Puglisi faceva. Perché si è detto tante volte che, andando incontro ai ragazzini per strada, toglieva manovalanza alla mafia. Ma ci sono anche tanti gesti concreti che vorrei ricordare e che, in qualche modo, sono anche profetici. Uno di questi è diventato anche di grandissima attualità e riguarda il percorso delle processioni, che in passato a volte erano occasioni di omaggio ai boss”. Così Francesco Deliziosi, giornalista, caporedattore del Giornale di Sicilia, ricorda don Pino Puglisi a trent’anni dal martirio. Papa Francesco in prossimità dell’anniversario ha inviato una lettera alla diocesi… “Nella lettera il Papa riprende alcuni temi della sua visita del 2018, che è stata importantissima. Mi piace anche ricordare che comunque c’è la firma di Francesco sul decreto di beatificazione che è avvenuta nel 2013. Fu proprio uno dei suoi primissimi atti. La causa naturalmente era stata istituita sotto il pontificato di Benedetto XVI. Poi il nuovo Papa si è trovato anche a firmare il decreto. Lui di questa figura si è in qualche modo innamorato e ne ha parlato molte volte”. Anche nel territorio ci sono diverse occasioni per ricordare la sua figura: a Cuggiono due importanti appuntamenti. Venerdì 22 settembre, alle 21, in Sala della Comunità la testimonianza di due ‘suoi’ giovani Laura Mortellaro e Domenico Musso. La settimana seguente, sabato 30 settembre, il musical, ad ingresso gratuito, ‘L’Amore salverà il Mondo’ promosso dai ragazzi dell’Oratorio di Cassago Brianza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!