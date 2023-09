Svelato il luogo della Big Bench

Bernate Ticino ospita la prima panchina gigante del territorio posizionata nella vallata del Parco del Ticino, individuata dall'UNESCO come "riserva della biosfera".

Svelato il luogo della la Big Bench numero 324. Bernate Ticino ospita la prima panchina gigante del territorio posizionata presso la 'Lanca' nella vallata del Parco del Ticino, individuata dall'UNESCO come "riserva della biosfera". La panchina è raggiungibile dai sentieri ciclopedonali e dalle alzaie del Naviglio Grande e dal sentiero europeo E1. Nata grazie all'idea del centro didattico Milanta ETS e grazie al sostegno di Indutex S.p.A., la BB#324 BERNATE TICINO è la prima panchina gigante aderente a Big Bench Community Project ad essere installata nella Città Metropolitana di Milano.

In attesa dell'inaugurazione di domenica 24 è possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Big Bench Bernate Ticino o direttamente dal sito di Big Bench Community Project : https://bigbenchcommunityproject.org/it/le-panchine-giganti.

Ritrovo dunque domenica 24 settembre alle 14.30 accanto alla Chiesa Parrocchiale in via Vittorio Emanuele, per proseguire con una camminata verso la 'Lanca'.

