Camion e motori protagonisti a Turbigo. Con 'Presa Diretta Team Truck' il 30 settembre e l'1 ottobre ecco 'October Truck' durante il 'Beer & Food Festival'.

Camion e motori protagonisti a Turbigo. Con 'Presa Diretta Team Truck' il 30 settembre e l'1 ottobre ecco 'October Truck' durante il 'Beer & Food Festival'. L'appuntamento è in via Allea Comunale e via Roma.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!