Il jazz a Villa Clerici

Concerto jazz sabato 23 settembre alle 20.30 nella splendida cornice del cortile di Villa Clerici a Castelletto di Cuggiono. Protagonista un gruppo musicale molto attivo sul territorio già dagli anni ’90: la BLUE RIVER BIG BAND, un’orchestra swing strutturata classicamente nelle sezioni saxes, trombe e tromboni, accompagnati dalla sezione ritmica, per un totale di 17 elementi, cui si aggiunge e spicca una bellissima voce, tutti provenienti da diverse cittadine del Castanese, accomunati dal piacere di condividere il jazz da orchestra. Un legame forte col nostro territorio, che si manifesta anche nel nome: il blue river è infatti il Ticino. L’iniziativa gratuita e aperta a tutti è resa possibile grazie a Fondazione Mantovani e al team di progetto del Liceo del Castello, che inizia così le proprie attività di orientamento sul territorio in vista dell’apertura nel prossimo anno scolastico. Il programma della serata prevede brani che spaziano dai mitici Glenn Miller, Duke Ellington, Cole Porter, Dizzy Gillespie a molti altri Autori che hanno fatto la storia del jazz e delle grandi orchestre swing degli anni ’40 e ’50, sfiorando la musica colta latinoamericana di Jobim. Brani noti a tutti che non mancheranno di emozionare e divertire il pubblico.

