Mozione per un albero per ogni nuovo nato

Un nuovo albero per ogni nuovo nato. L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la Lega, chiede il ripristino di quella che un tempo era una tradizione del paese. E lo fa attraverso una mozione. "Mi pare una mozione di assoluto buon senso - dice in una nota - che chiede che venga rilanciata a Nerviano l'iniziativa della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato o bambino adottato che l'apposita legge prevede annualmente". Cozzi auspica infine che "Almeno su questo vi possa essere l'unanimità dei consensi".

