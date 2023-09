Quattro sax per un concerto

Nona giornata di 'MITO SettembreMusica’, venerdì 15 settembre, con due appuntamenti agli antipodi: da una parte – al Piccolo Teatro Studio Melato – il ‘Milano Saxophone Quartet’ presenta alcune “elaborazioni da concerto” di Salvatore Sciarrino e il Concerto di Philip Glass, dall’altra il grande repertorio pianistico tardo romantico di Johannes Bramhs affidato a Enrico Pace.

Nona giornata di festival, venerdì 15 settembre, con due appuntamenti agli antipodi: da una parte – al Piccolo Teatro Studio Melato – il ‘Milano Saxophone Quartet’ presenta alcune “elaborazioni da concerto” di Salvatore Sciarrino e il Concerto di Philip Glass, dall’altra il grande repertorio pianistico tardo romantico di Johannes Bramhs affidato a Enrico Pace.



Primo appuntamento quindi alle ore 20 al Piccolo Teatro Studio Melato con ‘Viaggi’, concerto del ‘Milano Saxophone Quartet’ (Livia Ferrara (sassofono baritono), Damiano Grandesso (sassofono soprano), Stefano Papa (sassofono contralto), Massimiliano Girardi (sassofono tenore). Tranne il Concerto di Glass – celebre pagina per questo organico di ottoni – tutti gli altri brani in programma fanno parte delle ‘Elaborazioni da concerto’ create da Salvatore Sciarrino nel 1998. Il compositore siciliano si cimenta in un’autentica playlist per quartetto di sassofoni, un’eterogenea e sfidante crestomazia di trascrizioni che dall’Ars Nova del Trecento passa per Bach e Mozart e agguanta la Broadway dell’American Songbook.



Per il quotidiano appuntamento con la rassegna di musica per pianoforte, alle ore 21 al Teatro Officina, arriva ‘Il pianoforte di Brahms’ con Enrico Pace. Tra la prima fase creativa del Brahms pianista – rappresentata dalle ‘Variazioni’ op. 21 – e i piccoli pezzi delle op. 117 e 118 sembrerebbe inspiegabilmente aprirsi uno iato di quarant’anni, eppure sia nel compositore giovane sia nell’anziano la tastiera è mezzo di comunicazione del proprio rapporto con la storia, con l’ambiente e con l’introspezione, usando il contrappunto come solido punto d’appoggio per ogni osservazione.

Com’è ormai tradizione dei concerti di ‘MITO SettembreMusica’, le esecuzioni sono precedute da brevi introduzioni che, venerdì 15 settembre, sono tenute da Gaia Varon (ore 20) e da Corrado Greco (ore 21).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!