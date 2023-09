'Parliamo giapponese?'

Il Giappone ha sempre occupato un ruolo privilegiato nella percezione che storicamente l’Occidente ha dell’Oriente. Proprio per questo la Biblioteca Comunale di Inveruno, col patrocinio dell’Amministrazione comunale e di Fondazione per Leggere, organizza un corso base di lingua giapponese.

Entrare in contatto con una delle culture più antiche e ricche del mondo, attraverso la magia della sua lingua. Il Giappone ha sempre occupato un ruolo privilegiato nella percezione che storicamente l’Occidente ha dell’Oriente, e ancora oggi non smette di esercitare il suo fascino. Proprio per questo la Biblioteca Comunale di Inveruno, in collaborazione con Corsi nel Cassetto e col patrocinio dell’Amministrazione comunale e di Fondazione per Leggere, organizza un corso base di lingua giapponese.

Il corso prevede diversi moduli: un’introduzione alla lingua e ai suoi tre sistemi di scrittura (kanji, katakana e hiragana), un avvicinamento alla fonetica e alla mofrosintassi giapponese e alcuni momenti di conversazione, lettura ed esercizi.

I corsi saranno tenuti da Alessandra Bonecchi, laureata in lingua e letteratura giapponese, da oltre vent’anni si occupa di diffondere la conoscenza del Giappone e della sua cultura sotto varie forme. Attraverso l’attività che ha avviato propone corsi intensivi di lingua giapponese per piccoli gruppi in presenza e on line, laboratori estivi per ragazzi, seminari, viaggi in Giappone per piccoli gruppi con itinerari particolari.

Il corso avrà una durata di dieci appuntamenti, ogni venerdì a partire dal 13 ottobre dalle 18 alle 20. Il costo sarà di 150€ e sarà possibile iscriversi fino al 9 ottobre.

