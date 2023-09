Gli uccelli nel Parco

La scorsa domenica, nel contesto della 'Sagra del Baragioeu' promossa da Museo Civico cuggionese, si è svolta anche una particolare esposizione nelle aree interne del parco. Negli spazi dello splendido Parco di Villa Annoni l'ASOT Associazione Sportiva Ornitologi del Ticino ha promosso il '14^ Mercatino degli Uccelli'. Diversi espositori, tesserati al gruppo, hanno esposto i loro esemplari migliori.

"A nome del consiglio ASOT vogliamo ringraziare tutti i soci e gli amici che hanno partecipato ieri al '14° mercatino degli uccelli', un grazie in particolare al Comune di Cuggiono, Storico Museo del Cuggionese Aps-Ets e al comitato organizzativo della sagra del Baragioeu che ci danno la possibilità di organizzare questo evento nella bellissima cornice di Villa Annoni di Cuggiono", hanno commentato dal gruppo.

