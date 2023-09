Su il sipario all'auditorium delle scuole Medie di Turbigo. Sabato 14 ottobre, infatti, andrà in scena, con 'La Compagnia degli Inconsapevoli Talenti', 'Con gli occhi degli altri', commedia brillante in due atti, scritta e diretta da Patrizia Morbidelli. L'ingresso è libero.

