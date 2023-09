Quattro giorni di festa e condivisione. Dal 14 al 17 settembre, infatti, ecco la Patronale di Bienate. Si comincerà, allora, giovedì.

Quattro giorni di festa e condivisione. Dal 14 al 17 settembre, infatti, ecco la Patronale di Bienate. Si comincerà, allora, giovedì alle 20.30 con la Messa e l'inaugurazione della mostra fotografica 'Fiaccolata di Bienate'; quindi venerdì alle 19.30 cena ragazzi e giochi, mentre alle 21 sarà la volta del concerto in chiesa del coro giovanile 'Meraki' diretto da Anna De Bernardi con l'accompagnamento painistico di Valentina Pacelli. Sabato, invece, alle 14.30 torneo 'Bienate Basket', alle 19.30 food & beverage in oratorio e alle 21.30 live music 'Verderame'. Infine, domenica alle 10.30 Messa, aperitivo in piazza della chiesa, alle 15 '99 giochi+1' in oratorio e alle 19.30 food 6 beverage e music 6 karaoke.

