Avo Magenta: volontari cercansi!

Il 25 settembre Avo Magenta ODV presenterà alla cittadinanza il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. L’appuntamento è per le ore 20.30, presso la sala conferenze di Casa Giacobbe, Via IV Giugno 80, Magenta.

Avo Magenta, associazione attiva da oltre 20 anni nel volontariato ospedaliero, presso le RSA e a domicilio, lancia un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari che si terrà dal 18 ottobre all’8 novembre 2023 che verrà presentato alla cittadinanza il 25 settembre alle ore 20.30, presso la Sala Conferenze di Casa Giacobbe a Magenta.

L’obiettivo di Avo Magenta è reclutare nuove risorse per poter far fronte alle crescenti richieste di aiuto e offrire la propria vicinanza in maniera certo solidale, ma soprattutto competente, ai cittadini più fragili e soli del territorio del Magentino e del Castanese.

Per informazioni e iscrizioni:

335 6913776

avomagenta [at] alice [dot] it

Facebook: Avo Magenta

