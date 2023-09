Coldiretti: l'elezione del nuovo presidente

L’assemblea di Coldiretti Lombardia per l’elezione del nuovo presidente regionale si svolgerà venerdì 15 settembre presso l’auditorium Testori in piazza Città di Lombardia a Milano.

L’assemblea di Coldiretti Lombardia per l’elezione del nuovo presidente regionale si svolgerà venerdì 15 settembre presso l’auditorium Testori in piazza Città di Lombardia a Milano. Dalle 10 la parte pubblica con la partecipazione del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini; la ministra per il Turismo Daniela Santanché; il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana; l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi; l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori; l’assessora regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro, Simona Tironi. In programma anche gli interventi di Alessandro Apolito, responsabile filiere Coldiretti e Felice Adinolfi, direttore Centro studi Divulga. Di fronte agli agricoltori provenienti dalle campagne lombarde di tutte le province, oltre ai movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati, sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione dell’agroalimentare lombardo e italiano tra cambiamento climatico e nuovi mercati, sui rapporti con l’Unione Europea e lo scenario internazionale, sullo stato di attuazione del Pnrr e le nuove minacce al made in Italy a tavola, dal cibo sintetico alle etichette a semaforo.

