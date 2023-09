Si attende la fiaccola

Una serata di festa questa sera in Oratorio a Cuggiono: presentazione delle attività della PSG, la grande cena dei WIP (che celebrano i 10 anni di attività), musica e balli… e arrivo della fiaccolata votiva da Ornavasso.

Un’estate da record (oltre 360 bambini) e partecipazione quella vissuta dall’Oratorio San Giovanni Bosco cuggionese. Dopo 7 settimane di Oratorio estivo (5 ad inizio estate e 2 nella ripresa), vacanze a Miazzina, Varazze e in GMG, ci si prepara alla festa di sabato 9 settembre per la ‘chiusura/inizio’. Per la serata ci sarà la presentazione delle attività della Polisportiva San Giorgio, la grande cena promossa dai WIP (che celebrano i 10 anni di attività), musica e balli… con l’arrivo, alle ore 21, della fiaccolata votiva da Ornavasso.

