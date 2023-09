Intuito, lavoro di squadra e complicità, alla fine vi serviranno tutte. Domenica 24 settembre, dalle 15 in piazza Mazzini a Castano, ecco infatti, la 'Caccia al Tesoro' della Pro Loco.

Intuito, lavoro di squadra e complicità, alla fine vi serviranno tutte. Domenica 24 settembre, dalle 15 in piazza Mazzini a Castano, ecco infatti, la 'Caccia al Tesoro' della Pro Loco. L’iniziativa è rivolta a gruppi di 4 persone (iscrizione gratuita entro il 20 settembre, scrivendo a infoposta [at] prolocastanoprimo [dot] it oppure telefonando al 339/8689638). E per i primi tre classificati ci saranno dei bellissimi premi, oltre ai premi di consolazione.

