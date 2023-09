Max Danesi, talento a 'due ruote'

Una passione che è diventata un vero e proprio lavoro, una voglia di crescere e perfezionarsi che lo ha portato a competete nel campionato ‘Coppa Italia’.

Una passione che è diventata un vero e proprio lavoro, una voglia di crescere e perfezionarsi che lo ha portato a competete nel campionato ‘Coppa Italia’. Parliamo di Max Danesi, giovane cuggionese che si sta lanciando nel panorama delle ‘due ruote’ nazionale. Nasce a Cuggiono nel 1976 e la sua passione diventa ben conosciuta in famiglia fin da piccolo: da quando ha 5 anni con la prima ‘piccola’ modo’. “Nasco come ‘crossista’ - ci racconta - e i primi circuiti inizio a frequentarli quando ho 9 anni. È da lì che, con un po’ di esperienze, la giusta follia e voglia di imparare che inizio a cimentarmi in diverse specialità: prima i classici regionali, poi inizio con la velocità provando su pista. Sarà poi dai 16 anni che inizio a cimentarmi nei campionati minori per poi arrivare alla Coppa Italia”. Ma come è una tua giornata da motociclista? “In realtà mi divido tra lavoro in officina e parte di ricerca sponsor - ci spiega - perchè effettivamente il mondo dei motori in Italia, a questo livello, comporta dei costi significativi e per questo è molto importante trovare sempre nuovi sostenitori che credono in me e nei miei risultati (attualmente milita con il ‘Moto Power’ di Udine). Le gare sono poi 8 con prova doppia, più alcune sfide all’estero in Spagna e Slovenia, per cui spesso la mia attività è anche quella di istruttore FMI di doppio livello. Sono felice della mia crescita e che sempre più realtà, come il gruppo ‘Milano Green Consulting’ che opera molto nel settore delle rinnovabili, mi sostengano e spronino a migliorare. Così come gli amici del ‘Moto Club Inveruno’ a cui sono sempre molto legato”. Obiettivo del 2024 è l’apertura di un team tutto suo: “il mio sogno è realizzare una struttura per fare di un trofeo nazionale e poter dare supporto in pista per corsi di guida”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!