La nuova 'prima' con 7 alunni

A Furato la classe prima della scuola primaria si farà, seppur con soli 7 alunni, nonostante il numero minimo previsto da normativa sia pari a 15 alunni.

A Furato la classe prima della scuola primaria si farà, seppur con soli 7 alunni, nonostante il numero minimo previsto da normativa sia pari a 15 alunni. “L'Usr Lombardia ha riconosciuto all'Istituto comprensivo Don Bosco 4 classi prime, 3 presso la scuola Don Bosco di Inveruno e 1 presso la Don Milani di Furato – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Nicoletta Saveri – Non è una decisione in capo all’amministrazione, ma all'USR. Di sicuro, per le famiglie furatesi è un fatto positivo”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!