La musica per la 'cura' della Terra

La meraviglia della musica d’opera al servizio della comunità, locale e mondiale. Per la Caritas di Cuggiono e per ricordare quanto, se non ci curiamo della nostra Casa, presto la nostra Terra non sarà più ospitale per l’uomo. Due eccellenze cuggionesi della musica, il tenore Alberto Fraschina (oltre 1200 rappresentazioni nella sua lunga carriera, che l’ha portato nei migliori teatri del mondo, tra cui la Scala e l’Opera di Vienna), e Samuele Fontana, astro nascente della chitarra classica, presteranno la loro arte per il concerto ‘Salviamo la Terra, per proteggere la Vita’, che si terrà sabato 16 settembre presso la chiesa di san Rocco a Cuggiono (e in replica anche a Inveruno il sabato successivo). Il programma prevederà 11 brani cantati da Fraschina e accompagnati da Fontana, che spazieranno dai brani sacri fino alla musica napoletana, passando per i più grandi pezzi dell’opera, tra cui il ‘Nessun dorma’ e ‘La donna è mobile’. “Un programma popolare”, spiega il tenore, “perché il concerto vuole essere un momento di riflessione per tutti: i brani saranno intervallati da alcune riflessioni che puntano non tanto ‘far capire’, ma a ‘far pensare’ quanto stiamo devastando il nostro pianeta. Dall’Amazzonia fino al disastro ucraino il nostro pianeta soffre, e occorre cambiare: è un po’ il mio progetto, tentare di stimolare la riflessione anche grazie alla musica”. Oltre a Fraschina, anche Fontana si esibirà con alcuni pezzi da solista, con tre brani alla chitarra classica. L’appuntamento è fissato per le 21.15, l’ingresso sarà libero come sono libere le offerte, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas di Cuggiono a sostegno delle famiglie in difficoltà.

