Fontana alla LIUC

Melissa Lobosco e Gian Paolo Ciprandi, laureati in Ingegneria gestionale alla LIUC, ricevono il riconoscimento per la miglior tesi di laurea.

Ammontano a 93 milioni di euro i fondi (regionali e statali) messi a disposizione dalla Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2023/24 per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e i percorsi di formazione professionale (IeFP).

Sconto di 2.500 euro sulla retta per 40 iscritti o pre-immatricolati Magistrali provenienti da altri Atenei con voto di Laurea di primo livello pari o superiore a 105/110. E’ “La scelta che ti premia!”, opzione della LIUC per studenti meritevoli che vorranno iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale e management o Ingegneria gestionale per l’Anno Accademico 2023/2024.