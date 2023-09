Alla scoperta degli Scout

'Arte Vino': è l'iniziativa, a cura di 'Enoteca Gavioli' con Fondazione Aurea e Azimut capital management, in programma il 7 settembre in Villa Rusconi a Castano.

Festa, condivisione, motori, musica e solidarietà... E’ l’ottava edizione di 'Flaz Days – Bikers Beer', in programma l’8 e il 9 settembre in tensostruttura a Castano.

Fine agosto e inizio settembre, come si dice... a tutta musica. Gli appuntamenti, allora, sono in tensostruttura e in piscina a Castano con 'The Last Beach Party Festival'.