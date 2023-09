Open Day Volley Don Bosco

Sabato 9 settembre presso l’oratorio Don Bosco di Buscate dalle 9.30 fino a tardo pomeriggio si terrà l’Open Day della Volley Don Bosco.

Sabato 9 settembre presso l’oratorio Don Bosco di Buscate dalle 9.30 fino a tardo pomeriggio si terrà l’Open Day della Volley Don Bosco, dove si potrà fare una prova, incontrare nuovi amici, valutare un’eventuale partecipazione alla stagione sportiva pallavolistica con la maglia bianco-rossa e a mezzogiorno mangiarsi un piatto di pasta in compagnia. L’associazione sportiva, presente sul territorio buscatese da ormai più di 37 anni, ha già dato il via alla stagione pallavolistica, recandosi a inizio mese a Caspoggio, in provincia di Sondrio, per il ritiro pre-campionato con le giovani leve. Non solo, è in cerca di allenatori per rimpinguare il proprio organico: chi fosse interessato, può contattare il numero 339/6004556.

