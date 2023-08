L'ANPI ricorda Mainini

"Lo ricordiamo per quel principio comune a tutti noi: l’antifascismo, da lui sostenuto con l’approccio più serio possibile, quello dello studio della Storia".

Profondamente colpiti dalla scomparsa dello stimatissimo Gianni Mainini, caro amico, Presidente fino allo scorso anno dell’Associazione Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio (FIVL) di Busto Arsizio, da lui rappresentata nel Gruppo Percorso della Memoria Diffusa, desideriamo esprimere la nostra commossa vicinanza ai suoi familiari e ai membri della sua associazione.

Lo ricordiamo per quel principio comune a tutti noi: l’antifascismo, da lui sostenuto con l’approccio più serio possibile, quello dello studio della Storia al fine di una corretta diffusione della Memoria, come fondamentale battaglia culturale.

Lo ricordiamo inoltre per il garbo, il tratto caldo e accogliente, lo spirito unitario, capace di intrecciare relazioni aperte e amichevoli, disponibile sempre nell’affrontare nuovi impegni.

E per i suoi bellissimi interventi pubblici, che hanno tanto arricchito il dibattito nel Castanese e nel Magentino.

Infine, per i messaggi, le parole preziose e indimenticabili, quando non ha potuto presenziare.

Le sezioni ANPI del Castanese e di Magenta con il Presidente Roberto Cenati per ANPI Provinciale di Milano, e l'Ecoistituto della Valle del Ticino

