Saranno le musiche di una delle figure centrali del rock degli ultimi trent'anni, il celebre Bruce Springsteen, sotto il segno di quelle fatte col cuore, pregne di sostanza e sincere le protagoniste di una sera di fine estate in una delle centrali piazze di Sesto Calende, a 2 passi dal fiume. Questo per merito dei 'The Riverside', un quartetto di musicisti, ma ancor di più di Emanuele Martignoni (al debutto in questa città), appassionato dell’iconico ‘Boss’ ma soprattutto cresciuto con le musiche del noto chitarrista statunitense. Varesino Classe 1970, educatore per professione ma scrittore per passione, ci presenterà, sulle corde dei brani più iconici di uno dei più grandi interpreti della storia del rock, il Suo ‘Cammino con angeli senza dimora’. Una narrazione semi-autobiografica nella quale l’autore vaglia suggestioni ed esperienze di vita attraverso alcune canzoni del rocker statunitense con la cui musica è cresciuto e di cui è da sempre appassionato. "Tutti i brani di cui ho narrato in queste pagine sono legati profondamente a qualcosa della mia vita, un evento, un incontro, un’epoca, una suggestione, un’esperienza, una delusione, un tempo, uno spazio, una rappresentazione di me...", dice Emanuele Martignoni. L’appuntamento sarà per sabato 2 settembre alle 18 in piazza De Cristoforis per uno spettacolo gratuito grazie al contributo della Libreria Ubik di Sesto Calende. Qui, dopo il concerto, Emanuele Martignoni, appassionato di scrittura fin dall’adolescenza e che ha all’attivo pubblicazioni di generi diversi, avrà modo di intrattenersi con i propri lettori o chi vorrà approfondirne una conoscenza. L’evento è organizzato grazie al supporto della Pro Sesto Calende.

