F1: una storia infinita

A Biassono una mostra unica per celebrare l’automobilismo ed il motorsport all’interno dell’evento Biassono GP, dal 1 al 3 Settembre.

A Biassono una mostra unica per celebrare l’automobilismo ed il motorsport all’interno dell’evento Biassono GP, dal 1 al 3 Settembre. Poster, sculture, caschi, tute, mirabile e tavole didattiche comporranno una mostra unica e originale a pochi passi dall’Autodromo di Monza. Nei giorni del Gran Premio d’Italia, Biassono ospiterà infatti, nel contesto del tradizionale BiassonoGP, un’inedita mostra allestita da Luca e Mattia Tremolada e dedicata a grandi e piccini, con l’obiettivo di trasmettere a tutti la passione per il motorsport. La mostra sarà ospitata presso la Sala Civica di Biassono, all’interno di Villa Verri, sede del Municipio, e sarà aperta dall’1 al 3 settembre, con ingresso gratuito. La mostra sarà composta da diverse installazioni. “Monza 100” racconterà la storia dei primi 100 anni dell’Autodromo di Monza attraverso una selezione dei poster delle gare più iconiche e rappresentative del circuito brianzolo. “Formula 1: una storia infinita” sarà una scultura di cm 90x60x150 H costellata dalle vetture dei primi 70 campioni del mondo della massima serie. “Posto Unico” e “Omaggio a Caravaggio” saranno due mostre composte da foto personali di Luca Tremolada, veri e propri foto-racconti fissati su tela. “Il Colore dei Sogni” sarà un omaggio ai primi 1000 Gran Premi di Formula 1, raccontato attraverso i suoi 1000 poster. Presente alla mostra un’anticipazione dell’intera mostra, che sarà allestita prossimamente. Infine, sarà presente anche un’area didattica, dedicata ai più piccoli, che potranno vedere e capire meglio la storia della Formula 1 e delle altre categorie del motorsport. Luca Tremolada: “L’esigenza di raccontare la passione che viviamo quotidianamente e la voglia di restituire al motorsport parte della bellezza che ci ha dato ci ha spinto a realizzare questa mostra, dedicata non solo agli adulti che hanno vissuto questi meravigliosi anni, ma soprattutto ai ragazzi che hanno bisogno di una passione, di un sogno da perseguire. Queste opere vorrebbero stimolare la creatività nelle persone che visiteranno questo evento”. Sempre all’interno dell’evento del Biassono GP, nel nascente Parco delle sculture, verranno esposte opere monumentali allestite proprio negli spazi dei giardini comunali e realizzate da Ambro Moioli. Ingresso libero tutti e tre i giorni dalle 21 alle 23.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!