Cielo stellato... e se piove?

Un'opportunità unica per conoscere meglio le stelle che illuminano le nostre notti e per passare una notte 'diversa' nello splendido Parco di Villa Annoni. L'evento, organizzato per la sera del 26 agosto grazie al contributo dell'Ecoistituto, delle Guide Locali, dei Volontari del Parco e dell'Amministrazione comunale, vedrà anche la partecipazione di Luca Buzzi, astronomo dell'osservatorio Schiapparelli di Varese.

La proposta originaria prevedeva cena nel parco, osservazione delle stelle a partire dalle ore 22 e successivo pernottamento nel parco con le tende.

Ma viste le previsioni meteo... tutto è pronto per il 'Piano B': niente pernottamento ma cena e proiezione delle stelle in Sala Vetrate.

"Giove pluvio è notoriamente volubile... Potrebbe darsi che mosso a compassione per i tanti lamenti dovuti al gran caldo decida di far scendere la temperatura con qualche temporale - commentano gli organizzatori - E noi lo ringrazieremo, se la pioggia non coinciderà con le nostre iniziative. Ma se così non fosse niente paura,.. scatta il piano B. Ore 19,30 cena in sala vetrata. A seguire trasformazione della sala in un planetario e alle 10 incontro con gli astronomi. Della serie... la fantasia al potere... e a ogni problema una soluzione..."

