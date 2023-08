La Sagra della patata

L'evento gastronomico è organizzato dalla Pro Loco di Montecrestese e si aperto quest'anno con "... Aspettando la sagra": mercoledì 23 agosto con il progetto 'Cima' dell'artista Nicola Ratti, in collaborazione con Concrete acoustics e Andrea Sanson. Si tratta di un'installazione sonora e vivisa dal campanile di Montecrestese che si trasforma in un "faro" che genera impulsi di suono e luce. L'opera sarà visibile ogni sera dalle 21 alle 21,30 fino al 3 settembre.

Giovedì 24 agosto, invece, vi è stato spazio per il Campionato italiano Trial Indoor, organizzato grazie al supporto dell'associazione Moto Club Domo 70, che porta sul territorio ossolano un campionato italiano di valore.

La sagra prenderà poi il via venerdì 25 agosto, con piatti tipici e cucina a km zero, oltre a spettacoli e concerti. Ultimo giorno di festa, lunedì 28 agosto.

