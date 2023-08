Le iscrizioni all'European Business & Nature Summit

Parco Idroscalo, proseguono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della riapertura di tutte le aree e i servizi del parco in seguito all'evento calamitoso del 25 luglio scorso.

"Torna l’appuntamento per ripulire le spiagge, i parchi o qualsiasi altra area verde dai rifiuti, plastici in particolare. #SOSAMARE è giunta alla quarta edizione e, considerato l’interesse che ha suscitato nelle precedenti, non potevamo non replicarla", ha scritto in una nota il presidente nazionale dell’Udicon, Martina Donini.