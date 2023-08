"Auguri Angela. 100 anni"

100 anni e non sentirli, come ha scritto anche il sindaco. Tanti auguri ad Angela che proprio in queste ore ha tagliato appunto questo invidiabile traguardo.

100 anni e non sentirli, come ha scritto anche il sindaco. Tanti auguri ad Angela che proprio in queste ore ha tagliato appunto questo invidiabile traguardo. E, allora, per un appuntamento tanto speciale, ecco che è passato a trovarla il primo cittadino di Castano, Giuseppe Pignatiello. "È stato un grande piacere incontrarla e incontrare con lei una famiglia calorosa e gentile".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!