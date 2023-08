“O ANCHE NO estate” RAI 3: domenica 20 agosto alle 11.10 ed in replica alle 0.35 della notte tra lunedì 21 e martedì 22 la decima puntata condotta da Paola Severini.

“O Anche No- La disabilità non va in vacanza!” è un viaggio tra le realtà accessibili e inclusive del nostro Paese: arte, cultura, turismo, passioni e vita quotidiana. Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda su RAI 3, è arrivato alla decima puntata che va in onda domenica 20 agosto a partire dalle 11.10 ed in replica alle 0.35 della notte tra lunedì 21 e martedì 22.

Paola Severini Melograni dialoga con Ugo Bressanello, fondatore della Fondazione Domus De Luna, una realtà sarda che accoglie e fornisce possibilità positive alle persone fragili che vivono un disagio. Con l’appoggio di un grande psicoterapeuta, il professor Luigi Cancrini, Domus De Luna è un ponte tra un prima difficile e un dopo diverso.

O ANCHE NO poi va alla riserva naturale di Monterano, nell’area del vulcano Sabatino (Lazio), con FederTrek e il suo progetto inclusivo di trekking in tutta Italia: la natura è senza barriere e il cammino viene valorizzato in tutte le sue forme, anche e soprattutto in joelette!

Mario Acampa è a Genova con la fondazione Tender to Nave Italia. La cultura del mare è al servizio del sociale con l’obiettivo di cambiare rotta! I ragazzi con disabilità sviluppano le loro risorse personali e lavorative accompagnando le attività navali della Marina sul brigantino più grande del mondo.

A Porto Santo Stefano, sull’Argentario, O Anche No scopre i ragazzi di DDI Italy, un’associazione internazionale di attività subacquea organizzata per i ragazzi con disabilità che vogliono scoprire il mare e aumentare autonomia, coraggio e rispetto per l’ambiente marino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!