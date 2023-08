Omaggio a Modugno al Castello

Riprendono con uno spettacolo dedicato al grande Domenico Modugno gli spettacoli dal vivo de “La Bella estate”: venerdì 18 agosto alle 21.30 al Castello visconteo il duo formato da Camilla Barbarito (voce) e Nadio Marenco (fisarmonica) renderanno omaggio a uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana con “Ch’io possa esser dannato”, incipit della canzone “Cosa sono le nuvole”, inserita nell’omonimo episodio firmato da Pasolini all’interno del film “Capriccio italiano”.

Con la voce e la sensibilità di una donna dei nostri tempi, Camilla Barbarito ripercorrerà alcune tappe del percorso di Modugno, attraverso alcuni brani della sua vastissima produzione, in un viaggio che farà rivivere il sapore, il carattere e l’evocazione di un’epoca del nostro Paese ormai lontana ma allo stesso tempo familiare, precedente al peccato originale della corsa sfrenata al consumo. Le canzoni di Modugno diventano così i pezzi di un mondo, i colori primari della gamma delle emozioni dell’umano e parlano la lingua schietta dei grandi temi della vita di tutti: nascita, amore, morte, festa, lavoro, lutto ed esilio.

Ingresso gratuito senza prenotazione

