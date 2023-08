Un concerto di campane

Mercoledì 16 agosto le campane della Basilica San Giorgio Martire e della chiesa di San Rocco di Cuggiono saranno gli 'strumenti' per dei concerti davvero unici.

Un grande evento, in occasione della festività di San Rocco, promosso dai campanari della Federazione Campanari Ambrosiani. Mercoledì 16 agosto le campane della Basilica San Giorgio Martire e della chiesa di San Rocco di Cuggiono saranno gli 'strumenti' per dei concerti davvero unici.

L'iniziativa sarà realizzata 'a mano' con la presenza anche del giovane cuggionese Samuele , 18 anni di Castelletto di Cuggiono. Ecco il programma completo dell'iniziativa:

- alle ore 12 concerto solenne inaugurale in Basilica San Giorgio Martire

- dalle 17.30 alle 18.30 concerto di melodie a festa a San Rocco

- dalle 20.30 alle 20.45 concerto solenne

