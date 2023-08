Frana a Maccagno

Il tratto della 394 resta chiuso in attesa delle decisioni di ANAS. Ipotesi riapertura a senso unico alternato, ma nel frattempo si continua a transitare da Pino.

Sulla strada statale 394 “Del Verbano Orientale” è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 49,000 a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, a causa di una frana.

Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo la circolazione – completamente bloccata in quel tratto di statale – viene deviata attraverso il borgo di Pino grazie al supporto dei carabinieri della Compagnia di Luino e della Polizia locale di Maccagno, mentre sul posto, oltre al sindaco Fabio Passera, sono presenti anche i vigili del fuoco e si è in attesa dei tecnici di ANAS che valuteranno la situazione e il da farsi.

Al vaglio delle autorità vi è l’ipotesi di riaprire parzialmente la SS394 a senso unico alternato con i semafori oppure, nel caso questo non sia possibile, mantenere il passaggio attraverso Pino. Alternativa, quest’ultima, che si configura problematica per i mezzi pesanti, per i quali sussistono delle limitazioni di transito per via del ponte della ferrovia presente poco dopo l’imbocco della deviazione, per chi proviene da Maccagno.

