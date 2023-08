Lo street food sul Lago

Dopo il grande successo della tappa di luglio, Rolling Truck Street Food Festival, ritorna a Porto Valtravaglia, sul Lago Maggiore, per una tappa dedicata ai sapori dell’estate nei giorni 11.12.13 agosto.

Un appuntamento gustoso in una location davvero suggestiva. Dopo il grande successo della tappa di luglio, Rolling Truck Street Food Festival, ritorna a Porto Valtravaglia, sul Lago Maggiore, per una tappa dedicata ai sapori dell’estate nei giorni 11.12.13 agosto. La migliore selezione di Food Truck, tante nuove gustose proposte e un coinvolgente intrattenimento musicale per 3 giornate dedicate al culto del cibo da strada!

INGRESSO GRATUITO

ORARI

venerdì dalle 18 alle 24

sabato e domenica dalle ore 11 alle 24

ORARIO CONTINUATO

Cosa troverai?

Un’attenta selezione di Food Truck con proposte nazionali, internazionali e orientali. Musica Live con la migliore selezione musicale grazie a DJ Ricky e Dj Spada, davanti ad una splendida vista lago!

Scopri i FOOD TRUCK presenti e le loro specialità:

- APETITOSA: Arrosticini abruzzesi, Hot Dog, Olive ascolane

- I SAPORI DI SICILIA: Pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine.

- MANGIA E BEVI: Hamburger di Black Angus

- HENRI’S SAPORI DEL MONDO: specialità Thaï Vietnamita e Filippine, Pad Thai, Korean Corn Dog, Ravioli al Vapore, Involtini alle verdure, Eby Fry, Takoyaki, samossa, Tom Yum, Bubble Tea.

- PAN PAN: Pan tometta, Pan Tartufo, Pan Pork

- MORDICCHIO ON THE ROAD: Panzerotti, Gnocco Fritto con salumi e nutella, Pinsa

- ITAKA: Pita, Falafel

- AWAKTE ZAPEROCO: Burritos, Tacos, Nachos

- SOUND BREAK: Raviolini del Plin, Hamburger e Battuta di Fassona, Stracotto al Nebbiolo, Vitello Tonnato, Tomahawk di Manzo, Salsiccia di Brà

- KRAKEN: Frittura di Pesce e Specialità con salmone, moscardini, pesce spada

- LAS BRAVAS: Paella, Patatas Bravas, Black Pork

- EMOTIONAL FOOD TRUCK: Specialità con Polpo

- NA PINTA VINERIA VAGABONDA: Polpette di carne e verdure, Vini e Cocktails

- CHURRITOS: Churros

- LA GIARDINETTA: Vino e Cocktails

- BIRRE ARTIGIANALI

