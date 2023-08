Un bonus per la piscina

Il comune di Castano Primo vara il bonus per andare a nuotare in piscina. 100 abbonamenti bisettimanali e 20 all inclusive che verranno assegnati in forma gratuita ai cittadini.

Un'iniziativa per offrire un po' di divertimento, attività fisica e svago per alcune categorie sociali più in difficoltà. Il comune di Castano Primo vara il bonus per andare a nuotare in piscina. 100 abbonamenti bisettimanali e 20 all inclusive che verranno assegnati in forma gratuita ai cittadini che dimostreranno di possedere di specifici requisiti.

I 100 abbonamenti bisettimanali interesseranno la scuola nuoto per l’anno scolastico 2023/2024 e vengono riservati ai bambini tra 6 e 13 anni residenti a Castano Primo, i quali dovranno avere un Isee minorenni non superiore a 8.700 euro. Una possibilità estesa ai bambini che rientrano nella stessa fascia d’età e che verranno segnalati dal servizio sociale indipendentemente dall’indicatore economico, per particolari situazioni di disagio.

I criteri che seguiranno gli uffici nel riconoscimento dell’abbonamento prenderanno in considerazione l’Isee e, a prescindere dallo stesso, la priorità andrà alle persone segnalate dal servizio sociale.

Nel caso di mancato esaurimento degli abbonamenti disponibili, i rimanenti verranno concessi a sportello sussistendo i requisiti fino ad esaurimento e comunque non oltre il termine della scuola nuoto (giugno 2024).

